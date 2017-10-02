В следующем году почти три четверти всех проданных смартфонов будут оснащены сканерами отпечатков пальцев

Согласно очередному исследованию аналитиков Counterpoint Research, в следующем году в мире будет продано более 1 млрд смартфонов, оснащённых сканерами отпечатков пальцев.

Таким образом, доля аппаратов, оснащённых дактилоскопом, вырастет до 71%, тогда как по итогам текущего года показатель будет равен лишь 58%.

По итогам второго квартала текущего года лидером рынка смартфонов со сканерами отпечатков пальцев была Samsung с долей 12%. За ней следовала Apple с 11%, а далее разместились Huawei (8%), Oppo (6%) и Xiaomi (5%). При этом у Samsung лишь около 60% продаваемых смартфонов оснащаются такими сканерами, тогда как у той же Xiaomi показатель достигает примерно 90%.

Несмотря на то, что первые сканеры в современных смартфонах появились ещё в 2011 году, толчок отрасли дала Apple, оснастив датчиком Touch ID модель iPhone 5s, вышедшую в конце 2013 года.