Кроме того, если взглянуть на диаграмму, то можно увидеть, что в 2021 году, согласно прогнозам аналитиков, будет продано около 100 млн гарнитур. Из них чуть более 60 млн придётся на модели, требующие для работы смартфон, ещё около 15 млн придётся на полноценные игровые гарнитуры, а оставшиеся 4-5 млн — это будут очки дополненной реальности и некие «улучшенные гарнитуры дополненной реальности».

В денежном выражении рынок вырастет до 1,6 млрд долларов. Львиная доля вышеуказанного количества устройств придётся на решения, использующие смартфоны. Если точнее, таких устройств будет реализовано 13 млн единиц. При этом в денежном около двух третей придётся на полноценные игровые гарнитуры, которых будет реализовано около 3 млн устройств. В следующем году аналитики ожидают, что игровых гарнитур будет продано уже 5 млн штук.

Аналитики CCS Insight утверждают, что по итогам текущего года в мире будет реализовано 16 млн гарнитур виртуальной и дополненной реальности. Это будет соответствовать росту на 47% в сравнении с предыдущим годом.

Рынок гарнитур VR и AR по итогам года вырастет в полтора раза

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