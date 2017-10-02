Google запустит программу Made for Google для производителей аксессуаров

Как сообщает источник, вместе с новыми смартфонами Pixel поисковый гигант представит и программу Made for Google. Это будет программа сертификации для сторонних аксессуаров.

Аналогичная программа есть у Apple (Apple MFi), так что можно предположить, что вариант Google будет работать по аналогичной схеме. То есть за определённую плату производители получат помощь компании при разработке различных аксессуаров, заключающуюся в соответствующей технической документации, помощи при выборе компонентов и технической поддержке.

Пока есть версия, что в основном программа будет ориентирована на сторонние зарядные устройства, однако точно можно будет сказать лишь после анонса.