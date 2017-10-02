Конкурентам Apple понадобится более двух лет, чтобы выпустить камеру, подобную TrueDepth в iPhone X

Камера TrueDepth, как и сама функция Face ID, безусловно, является одним из важнейших нововведений в iPhone X. Возможно, как и в случае с обычным сканером отпечатков пальцев Touch ID, Apple снова задаст направление всей отрасли на многие годы вперёд. Но это случится лишь в том случае, если технология распознавания лиц действительно будет столь умной, как нам рассказывала Apple.

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) утверждает, что выпуском камеры TrueDepth компания Apple опередила отрасль на 2,5 года. То есть конкурентам понадобится более двух лет, чтобы предложить потребителям нечто подобное.

Правда, в Сети пока ходит немало слухов о том, что iPhone X, возможно, задержится до следующего года именно из-за проблем с производством камер TrueDepth. Кроме того, опросы показывают, что пока пользователей не очень заинтересовала новая технология, но это вполне объяснимо здравым скепсисом в виду отсутствия серийных продуктов на рынке.