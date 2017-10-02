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Apple приписывают разработку процессора на архитектуре ARM для ноутбуков и настольных систем

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Теги: Apple

Источник: WCCFtech.com

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В смартфонах iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X используется первая однокристальная система с GPU разработки Apple, а не Imagination Technologies. Следующим партнером, зависимость от которого может захотеть уменьшить Apple, источник называет Intel. Для этого Apple надо разработать процессор для настольных и мобильных компьютеров. Естественным выбором при этом была бы архитектура ARM.

Первой новый процессор может получить младшая модель MacBook с 12-дюймовым экраном

В прошлом году компания Apple рассчитывала использовать в новом поколении MacBook Pro процессоры Intel Core седьмого поколения (Kaby Lake), но ей пришлось использовать процессоры шестого поколения, поскольку Intel не выдержала запланированные сроки. Это случай мог вызвать трения между двумя гигантами отрасли и подтолкнуть Apple к созданию собственного CPU.

Другое соображение, которое делает разработку собственного процессора оправданным, заключается в свободе интеграции в него различных блоков по своему усмотрению. Сейчас, например, растет роль приложений ИИ. Добавление ускорителя этих приложений обеспечило бы компьютерам Apple конкурентное преимущество.

По мнению источника, первой новый процессор может получить младшая модель MacBook с 12-дюймовым экраном, а со временем на новую платформу будут переведены и другие модели.

2 октября 2017 Г.

09:15

Ctrl
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