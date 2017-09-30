Модуль инфракрасных светодиодов Lextar PR88 предназначен для систем биометрической аутентификации

Компания Lextar Electronics объявила о выпуске новинки под названием PR88. Это модуль инфракрасных светодиодов, предназначенный для систем биометрической аутентификации. По словам производителя, PR88 — один из немногих в отрасли модулей с двойной функциональностью: он подходит одновременно для распознавания лиц и радужной оболочки.

Производитель отмечает, что толщина модуля равна всего 1,4 мм, что делает его особенно привлекательным для использования в мобильных устройствах.

Одновременно выпущено еще два похожих модуля, различающихся углом излучения. Один предназначен для систем распознавания лиц, другой — для систем распознавания радужной оболочки.

Ожидается, что новые модули найдут применение в охранных системах, системах ограничения доступа, ноутбуках, сотовых телефонах и других электронных устройствах.