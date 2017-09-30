Компания Micron отчиталась за 2017 финансовый год: доход вырос, убытки сменились прибылью

На этой неделе компания Micron опубликовала отчет за четвертый квартал 2017 финансового года, который у нее завершился 31 августа, а также за весь 2017 финансовый год в целом.

Последний квартал 2017 финансового года принес Micron доход 6,138 млрд долларов. Это на 91% больше показателя за такой же период 2016 финансового года, когда доход был равен 3,217 млрд долларов. По сравнению с предшествующим кварталом доход вырос на 10%. Интересно, что продажи микросхем памяти DRAM и NAND в количественном выражении за квартал выросли на 5% и 3% соответственно. Очевидно, рост дохода во многом обусловлен ростом цен. По оценке производителя, рост цен составил 8% в случае DRAM и 5% — в случае NAND. По итогам квартала была получена прибыль 2,37 млрд долларов.

Годовой доход составил 20,322 млрд долларов, что на 64% больше показателя, содержащегося в отчете за предшествующий финансовый год и равного 12,399 млрд долларов. Валовая прибыль за год выросла с 20,2% до 41,5%. По итогам года компания получила прибыль 5,089 млрд долларов. Для сравнения: предшествующий год закончился убытками в размере 276 млн долларов.