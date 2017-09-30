Компания Apple купила Regaind, французского разработчика программного обеспечения для анализа снимков средствами ИИ

Приобретение молодых компаний, работающих в перспективных областях, типично для крупных производителей, рассчитывающих использовать приобретенные разработки в своей продукции или помешать их использованию конкурентами.

Компания Apple не любит рассказывать о таких сделках, отделываясь шаблонной фразой о том, что время от времени она покупает небольшие компании, не обсуждая свои цели и планы. По данным TechCrunch, в этом году компания Apple купила французского разработчика ПО Regaind.

Предположительно, разработки Regaind нашли применение в приложении Photos, встроенном в iOS11, благодаря чему поведение приложения стало более разумным. Оно анализирует содержание снимков и использует полученную информацию для классификации, сортировки и поиска.

Более того, по словам Regaind, алгоритмы, реализованные специалистами компании в API для задач машинного зрения, дают возможность оценивать технические и эстетические аспекты снимков. В частности, можно не только находить похожие снимки, но и выбирать лучший из них, а также группировать изображения по темам и колористическим признакам. Если на снимке есть человек, программа может определить его пол, возраст и эмоциональное состояние. Пока неясно, в какой степени разработки Regaind уже интегрированы в iOS11, но приобретение разработчика дает Apple больше свободы по сравнению с лицензированием разработок, так что можно рассчитывать, что степень интеллектуальности компонентов iOS, работающих с изображениями, будет расти.