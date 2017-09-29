Следуя плану реорганизации, TomTom сокращает штат

Компания TomTom, в июле объявившая о сотрудничестве с Baidu, опубликовала сообщение о воплощении в жизнь стратегии, направленной на «построение лидирующей позиции в навигационных технологиях».

По словам производителя, в соответствии с планом, опубликованным одновременно с результатами второго квартала текущего года, проводится реорганизация направления деятельности Consumer Sports. Результатом реорганизации стало сокращение штата на 136 человек, 57 из которых работали в Нидерландах (штаб-квартира TomTom находится в Амстердаме).

Производитель заверяет, что подразделение продолжит выпускать и продавать свою продукцию, а пользователи — получать техническую поддержку.

Всего в компании, основанной в 1991 году, работает более 4700 сотрудников.