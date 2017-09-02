Siri передали в ведение куратора операционных систем Apple

Компания Apple планирует сильнее связать голосовой помощник Siri с операционными системами iOS и macOS. Об этом свидетельствует изменение сфер ответственности: до недавнего времени все работы, связанные с Siri, курировал вице-президент Эдди Кью (Eddy Cue), а теперь этим будет заниматься вице-президент Крейг Федериги (Craig Federighi). Первый отвечает за облачные сервисы и взаимоотношения Apple с поставщиками контента, тогда как Федериги ведает операционными системами.

Представитель Apple подтвердил Reuters, что Федериги теперь отвечает за Siri. Более того, соответствующие изменения уже сделаны на страницах руководителей на сайте Apple.

Предполагается, что болеет тесная интеграция Siri в операционные системы позволит Apple успешнее конкурировать с похожими решениями таких компаний, как Amazon, Microsoft и Google.