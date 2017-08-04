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Apple работает над глобальной автономной системой

Теги: Apple

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Еще в прошлом году Apple отказалась от проекта беспилотного авто, однако это вовсе не значит, что компания прекратила работу над автономными системами. Наоборот, в Apple рассматривают автономность в качестве одной из приоритетных задач. Об этом на встрече с инвесторами высказался Тим Кук (Tim Cook).

Тим Кук приоткрыл завесу тайны над фирменной автономной системой Apple

«Мы очень сосредоточены на автономных системах. У нас большой проект, и мы много инвестируем в него. С нашей точки зрения, автономность – это своего рода мать всех проектов искусственного интеллекта» – отметил Тим Кук. Он же добавил, что «автономные системы могут использоваться различными способами, автомобиль – только один из них, но есть и множество других».

Из этих слов становится понятно, что в какой-то момент в Apple осознали, насколько перспективными могут оказаться автономные системы в общем и насколько нишевым получался проект автомобильного автопилота в частности. Смена стратегии внесла большие корректировки в проект, который в будущем может затронуть разные сферы жизни человека. В них то и целит Apple, причем едва ли не во все сразу.

Пока трудно сказать, когда компания представит свои автономные системы (или это будет единая автономная сеть на основе искусственного интеллекта вроде Skynet?), но вряд ли готовые для коммерческого внедрения решения будут представлены в течение ближайшего года-двух.

Источник: The Verge

4 августа 2017

17:20

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