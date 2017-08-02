Google делает поиск картинок на устройствах Android более удобным

Компания Google обновила одноименное приложение для мобильных устройствах, которые работают под управлением операционной системы Android.

Главное улучшение коснулось визуального поиска информации, то есть поиска изображений интересующих вас мест, людей, продуктов, рецептов и так далее.

При поиске картинок через приложение Google вы будете получать окошко результатов следующего вида. В левом нижнем углу миниатюры будет отображаться информация о том, что это, например, видеоролик или рецепт приготовления данного блюда.

Таким же образом сразу подсвечиваются анимированные картинки в формате *.gif. Это должно сократить время поиска изображения, которое максимально точно отвечает вашим запросам.

Google пока не сообщает, когда нововведение станет доступно на iOS.