В Spotify уже более 60 млн платных подписчиков

В марте этого года было объявлено, что в музыкальном сервисе Spotify насчитывается более 50 млн платных подписчиков.

Теперь же руководство компании сообщило о том, что за последние пять месяцев премиальная пользовательская база подписчиков увеличилась еще на 10 млн человек, составив 60 млн пользователей. Получается, что темпы роста популярности Spotify не снижаются.

В середине июня стало известно, что суммарно сервисом Spotify пользуются более 140 млн человек.

В обозримом будущем Spotify планирует стать публичной компанией, начав продажу своих ценных бумаг.