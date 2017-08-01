Средняя цена смартфонов Samsung выросла до максимального значения за последние годы

Как сообщает The Investor со ссылкой на аналитическую компанию Strategy Analytics, во втором квартале этого года средняя цена смартфонов Samsung составила 235 долларов.

Специалисты отмечают, что это максимальное значение цены смартфонов южнокорейского производителя за последние годы. В 2013 году смартфоны Samsung стоили в среднем около 289 долларов, но затем цена стала снижаться, достигнув отметки 232 доллара в прошлом году.

Во второй половине 2016 года средняя цена устройств Samsung с поддержкой сетей четвертого поколения опустилась до 227 долларов. Этому способствовал отзыв с рынка премиального планшетофона Galaxy Note7.

Изменить тенденцию позволили флагманские смартфоны Galaxy S8/S8+, ее должен поддержать Galaxy Note 8.