Новые изображения демонстрируют цветовые варианты смартфона Moto X4

До конца года ожидается премьера еще как минимум трех смартфонов Moto среднего уровня: Moto X4, Moto G5S и Moto G5S Plus. И как раз первая из этих моделей в очередной раз засветилась в Сети.

Судя по картинкам, Moto X4 будет предлагаться в трех цветах: светло-сером, темно-сером и бронзовом. Нельзя не отметить другие особенности внешнего вида устройства: круглый блок основной камеры с двумя объективами и вспышкой-полумесяцем, вспышку, сопровождающую фронтальную камеру, и овальную кнопку Home со встроенным дактилоскопическим датчиком. Кстати, эти изображения Moto X4 заметно отличаются от ранее опубликованных и, судя по качеству, именно они демонстрируют товарный образец.

Увы, информатор не сообщил технических подробностей о смартфоне, но по слухам аппарат предложит восьмиядерный CPU (в составе SoC Qualcomm Snapdragon 660 или 630), экран диагональю 5,2 дюйма разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной памяти. В системе основной камеры будут задействованы датчики изображения разрешением 12 и 8 Мп, а разрешение датчика фронтальной камеры составит 16 Мп.

Источник: @evleaks