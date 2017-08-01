Для мобильной рабочей станции MSI WS63 стала доступна новая видеокарта

Видеокарты Quadro P3000 и Quadro P4000 серьезно отличаются. Старшая модель имеет больше памяти (8 ГБ GDDR5 против 6 ГБ), у нее больше ширина шины памяти (256 разрядов против 192) и больше ядер CUDA (1792 против 1280). Однако и TDP у Quadro P4000 больше на 25 Вт, так что перемены по части системы охлаждения точно не будут лишними для WS63.

Если ранее WS63 предлагалась с 3D-картой Nvidia Quadro P3000, то теперь для рабочей станции стала доступна видеокарта Nvidia Quadro P4000. Вместе с этим в ноутбуке реализован комплекс мер под обозначением Max-Q .

Компания MSI пересмотрела возможности конфигурирования мобильной рабочей станции WS63: теперь в перечне доступных для нее комплектующих появилась новая видеокарта.

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