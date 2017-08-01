Apple не удалось отклонить иск, касающийся дела о намеренном нарушении работы ПО FaceTime компанией несколько лет назад

В начале года стало известно, что несколько лет назад Apple намерено нарушила работу ПО FaceTime в iOS 6 и более ранних версиях операционной системы, чтобы заставить пользователей перейти на iOS 7. Точнее, такое обвинение было выдвинуто купертинцам.

Как сообщает источник, компания пыталась отклонить иск, но у неё ничего не вышло. Хорошо известная по прошлым делам Apple судья Люси Кох (Lucy Koh) приняла решение о том, что пользователи смартфонов iPhone 4 и 4s имеют право судиться с Apple касательно дела о FaceTime.

Аргументы Apple судья признала недостаточно вескими. В частности, компания утверждала, что пользователи не понесли никаких финансовых потерь, связанных с нарушением работы ПО FaceTime в старых версиях iOS, так как данное ПО является бесплатным. К слову, это косвенно говорит о том, что правонарушение со стороны Apple имело место.