AMD считает, что технология CrossFire сейчас малоинтересна рынку
Вчера компания AMD наконец-то представила игровые видеокарты поколения Vega. Пока об их производительности можно лишь гадать, хотя она явно будет высокой по современным меркам.
И пока мы все ждём первых обзоров, ресурс GamersNexus обратил внимание на одну интересную особенность в анонсе новинок. Рекламные материалы, касающиеся видеокарт Vega, не содержали никаких данных о производительности в связках CrossFire. Да, эта технология поддерживается, и она никуда не делась, но почему-то AMD не стала уделять этому даже малейшего внимания.
Представитель AMD объяснил данный факт. Он отметил, что отрасль в целом отходит от многоадаптерных конфигураций и компания придерживается такого же мнения. Якобы разработчики слишком мало внимания уделяют подобным связкам и соответствующим оптимизациям, а игроков, предпочитающих использовать две или более карты одновременно, слишком мало.
Отметим, что примерно тем же путём идёт и Nvidia, которая ограничила использование связок, состоящих более чем из двух видеокарт, в своём актуальном поколении адаптеров.
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
Все новости за сегодня
Доход Sony в минувшем квартале составил 16,59 млрд долларов, чистая прибыль за год выросла на 282%: Компания Sony опубликовала отчет за квартал, завершившийся 30 июня 2017 года
Смартфоны Moto G5S и G5S Plus представлены официально: Moto G5S базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 430, а в G5S Plus применяется SoC Qualcomm Snapdragon 625
Mophie Powerstation USB-C XXL — внешний аккумулятор для устройств Apple, оценённый в 150 евро: Mophie Powerstation USB-C XXL имеет ёмкость 19 500 мА·ч
Смартфон Asus ZenFone 4 получит сдвоенную камеру и будет представлен 17 августа: Asus покажет новый смартфон 17 августа
Для мобильной рабочей станции MSI WS63 стала доступна новая видеокарта: MSI WS63 теперь оснащается видеокартой Nvidia Quadro P4000
Google запустила инициативу Made for India: Google будет поощрять индийских разработчиков ПО
AMD считает, что технология CrossFire сейчас малоинтересна рынку: AMD прекратила рекламировать технологию CrossFire
Дисплей смартфона Moto Z2 Force можно поцарапать даже ногтем: Moto Z2 Force получил экран, который крайне легко поцарапать
К 2020 году рынок датчиков CMOS вырастет до 13,8 млрд долларов: Sony останется лидером рынка датчиков изображения
Бывший вице-президент Google назвал камеру iPhone «концом зеркальных камер для большинства людей»: Вик Гундотра очень доволен своим смартфоном iPhone 7
AMD Project 47 — серверная стойка с процессорами Epyc 7601 и адаптерами Radeon Instinct MI25, обеспечивающая производительность в 1 PFLOPS: AMD показала стойку Project 47 с 20 серверами
87% всех активных устройств с iOS работают под управлением последней версии данной операционной системы: iOS 10 занимает 87% рынка iOS
Apple не удалось отклонить иск, касающийся дела о намеренном нарушении работы ПО FaceTime компанией несколько лет назад : Apple всё-таки придётся ответить в суде за махинации с FaceTime
Смартфон Oukitel K3 получит четыре камеры и аккумуляторную батарею емкостью 6000 мА·ч: В основной камере Oukitel K3 будут использованы датчики разрешением 16 Мп
Умная АС Apple HomePod получит экран разрешением 272 х 340 пикселей и 1 ГБ ОЗУ: Apple HomePod оснастят небольшим экраном
Новые изображения демонстрируют цветовые варианты смартфона Moto X4: Moto X4 впервые предстал на качественных фото
Начало поставок комплектов из камер Canon EOS 6D Mark II и объективов EF 24-70 f/4L IS USM отложено на неопределенный срок: Ранее производитель рассчитывал начать поставки 4 августа
В Spotify уже более 60 млн платных подписчиков: В обозримом будущем Spotify планирует стать публичной компанией, начав продажу своих ценных бумаг
Средняя цена смартфонов Samsung выросла до максимального значения за последние годы: Изменить тенденцию позволили флагманские смартфоны Galaxy S8/S8+
Акционеры Harman решили далее не судиться с руководством компании: Суммарные судебные затраты составили 195 тыс. долларов
ОС Android научится показывать уровень заряда подключенных устройств Bluetooth: Специалисты считают, что нововведение будет реализовано только в Android 8.1
Представлены системные платы MSI X370 Gaming M7 ACK и B350 Tomahawk Plus : Платы MSI X370 Gaming M7 ACK и B350 Tomahawk Plus рассчитаны на процессоры AMD в исполнении AM4
Смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+ получили поддержку платформы Daydream: Теперь владельцы данных смартфонов могут использовать их в паре с гарнитурой виртуальной реальности Daydream View
Появилось новое изображение смартфона Samsung Galaxy Note8: Анонс Galaxy Note8 ожидается 23 августа
Смартфон Nokia 9 замечен в ПО GFXBench: Анонс Nokia 9 ожидается 16 августа этого года
Смартфон LG Q6 поступает в продажу в Корее. В США и Европе он появится в ближайшие недели: LG Q6 в Корее будет стоить около 350 долларов
На новом изображении смартфон LG V30 выглядит новой версией LG G6: Анонс LG V30 ожидается 31 августа
Названа неожиданная причина присутствия на рынке ограниченного количества новых смартфонов с SoC Snapdragon 835: К этому моменту в прошлом году на рынке было представлено большое количество смартфонов с Snapdragon 820
Системы жидкостного охлаждения NZXT Kraken X61, Kraken X52 и Kraken X62 подойдут для процессоров AMD Ryzen Threadripper : Необходимое крепление входит в комплект поставки процессоров AMD Ryzen Threadripper
Прибыль MediaTek упала на 66%: Ухудшение показателей объясняется снижением объемов поставок однокристальных систем для смартфонов
Системная плата MSI X399 Gaming Pro Carbon AC рассчитана на процессоры AMD Ryzen Threadripper : Цена платы MSI X399 Gaming Pro Carbon AC пока неизвестна
Прибыль Realtek выросла на 82%: Realtek Semiconductor с оптимизмом делает прогноз на третий квартал текущего года
Начались продажи систем жидкостного охлаждения Antec Mercury : Серия систем жидкостного охлаждения Antec Mercury включает модели Mercury 120, Mercury 240 и Mercury 360
Камера Nikon D850 будет уменьшенным вариантом модели Nikon D5: Ожидается, что камера Nikon D850 появится в продаже в октябре и будет стоить около 3000 евро
Камеру Leica TL2 «помирили» с видоискателем Visoflex: Обновление является обязательным