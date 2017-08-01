AMD считает, что технология CrossFire сейчас малоинтересна рынку

Вчера компания AMD наконец-то представила игровые видеокарты поколения Vega. Пока об их производительности можно лишь гадать, хотя она явно будет высокой по современным меркам.

И пока мы все ждём первых обзоров, ресурс GamersNexus обратил внимание на одну интересную особенность в анонсе новинок. Рекламные материалы, касающиеся видеокарт Vega, не содержали никаких данных о производительности в связках CrossFire. Да, эта технология поддерживается, и она никуда не делась, но почему-то AMD не стала уделять этому даже малейшего внимания.

Представитель AMD объяснил данный факт. Он отметил, что отрасль в целом отходит от многоадаптерных конфигураций и компания придерживается такого же мнения. Якобы разработчики слишком мало внимания уделяют подобным связкам и соответствующим оптимизациям, а игроков, предпочитающих использовать две или более карты одновременно, слишком мало.

Отметим, что примерно тем же путём идёт и Nvidia, которая ограничила использование связок, состоящих более чем из двух видеокарт, в своём актуальном поколении адаптеров.