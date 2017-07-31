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Цены 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition, RX Vega 64 и RX Vega 56

Теги: AMD, Vega

Источник: http://www.ixbt.com/

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Завершая рассказ о 3D-картах AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition, RX Vega 64 и RX Vega 56, следует указать на разницу в цене решений — от $399 за RX Vega 56 до $699 за топовую модель с водяным охлаждением. Но в данном случае речь идёт уже не только о видеокарте, а целом комплекте, который обходится в лишнюю сотню долларов.

Цены 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition, RX Vega 64 и RX Vega 56

Что же предлагает AMD за дополнительные $100? В компании считают, что таким образом помогут пользователям решиться на апгрейд игровых систем, добавив возможность приобрести современный монитор, процессор и системную плату со значительной скидкой. А кроме этого, в комплекте будут предлагаться ещё и игры!

Что предлагает AMD за дополнительные $100?

В частности, в предложение компании входит скидка $200 на приобретение сверхширокоформатного 34-дюймового монитора Samsung CF791 с поддержкой технологии FreeSync, скидка $100 на некоторые процессоры Ryzen 7 в комплекте с системными платами на X370 — уже только это даёт экономию в $300, а они ещё и предлагают игры в комплекте, который будет зависеть от региона (для США их стоимость в рознице составляет ещё $120). Для тех, кто планирует сделать большой апгрейд, подобное предложение выглядит отличным вариантом сэкономить, а если кто просто хочет купить себе новую карту Radeon RX Vega, то заплатит на сотню меньше.

31 июля 2017

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