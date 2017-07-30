Квартальный доход Sharp за год уменьшился на 20%, но убыток сменился прибылью

Компания Sharp опубликовала отчет за квартал, который завершился 30 июня. У японского производителя это был первый квартал 2018 финансового года.

Отчетный период принес Sharp доход 5,77 млрд долларов. Это на 19,6% больше, чем год назад. В течение квартала была получена операционная прибыль 155 млн долларов. Для сравнения: первый квартал 2017 финансового года завершился убытком в размере 24,6 млн долларов.

Активы Sharp по состоянию на конец квартала оценивались в 16,03 млрд долларов. Обязательства компании составляют 13,25 млрд долларов.