Возобновляемые источники энергии все еще являются недостаточно надежными, считают в Siemens

Член совета директоров компании Siemens Седрик Нейке (Cedrik Neike) выступил на конференции Green + Together, которая была посвящена возобновляемым источникам энергии.

По его словам, возобновляемые источники энергии являются критически важными для того, чтобы изменить всю энергетическую систему мира, однако на данный момент они не могут считаться стабильными и надежными источниками.

Седрик Нейке отметил, что в этом плане традиционные электростанции являются куда более надежными. По мере развития возобновляемых источников энергии очень важно создавать интеллектуальные энергетические сети.

По словам участников конференции, для производственной, строительной и транспортной отраслей данные о потреблении энергии могут быть преобразованы в информацию, которая будет использована в интеллектуальном управлении энергосетями. Все это позволит повысить общую эффективность работы сетей, построенных на базе возобновляемых источников.

Правительство всех стран должно поощрять частный бизнес на вкладывание средств в «зеленую» энергию, предлагая взамен снижение налогов и низкие процентные ставки по кредитам.