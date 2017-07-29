Четырехдюймовый видеорегистратор Motorola оценен в $99

В ближайшее время в продажу поступит новый видеорегистратор Motorola, точное название модели которого источник не сообщает.

Известно, что он получит дисплей диагональю 4 дюйма разрешением 480 x 854 пикселей, широкоугольный объектив, слот для карт памяти microSD, а также возможность записи видеороликов в разрешении 1920 х 1080 пикселей.

Кроме того, видеорегистратор оснащен датчиком движения и системой помощи при парковке.

Выпускает устройство компания Binatone Global, которая имеет эксклюзивные права на проектирование, разработку и выпуск определенных аксессуаров и устройств под брендом Motorola.

Видеорегистратор Motorola будет продаваться в США и странах Европы по цене 99 долларов/евро.