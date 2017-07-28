У камеры Nikon D850 будет обычный оптический видоискатель

Источник опроверг информацию о том, что камера Nikon D850 получит гибридный видоискатель. Говоря точнее, он утверждает, что у камеры Nikon D850 будет обычный оптический видоискатель.

Вместе с тем, источник дополнил сведения о камере: по его данным Nikon D850 позволит вести серийную съемку со скоростью более 8 к/с.

Разрешение камеры составит 45-46 Мп. Она будет превосходить свою предшественницу по диапазону светочувствительности. Система автоматической фокусировки позаимствована у модели верхнего сегмента Nikon D5.

В оснащение камеры войдет подвижный жидкокристаллический экран, слоты для карт памяти SD и XQD. Встроенной вспышки и приемника GPS не будет. Следует также упомянуть подсветку кнопок и новую версию SnapBridge.