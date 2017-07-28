Смартфон Sony Xperia XZ1 (G8341) оснащен SoC Snapdragon 835 и 4 ГБ ОЗУ

31 августа компания Sony проведет в Берлине пресс-конференцию перед открытием выставки IFA 2017, на которой будут показаны ее новые смартфоны.

В базе данных тестового пакета Geekbench появился смартфон с модельным номером, под которым, как считают специалисты, скрывается Sony Xperia XZ1.

Предыдущие слухи подтвердились: смартфон действительно оснащен мобильной платформой Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти. Вот только в качестве операционной системы указана Android 7.1 Nougat, но позже ее должны обновить до Android 8.0.

Смартфон должен получить дисплей диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, а его цена составит около 860 долларов.