Все остальные компании в первой десятке, включая Apple, Samsung и Meizu, зафиксировали ухудшение продаж. Компании, которые заняли первые пять мест, обеспечили смартфонами три четверти китайского рынка во втором квартале 2017.

Компания Xiaomi смогла улучшить показатели продаж на 60%, отгрузив 15 млн смартфонов и заняв четвертое место.

Лидером стала Huawei, которая реализовала более 23 млн устройств. Второе место с результатом более 21 млн смартфонов досталось Oppo, третье место занимает Vivo (16 млн телефонов).

После шести кварталов подряд, в течение которых продажи смартфонов в Китае продолжали расти, во втором квартале этого года было отгружено 113 млн смартфонов (на 3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее).

Продажи на китайском рынке смартфонов снизились впервые за полтора года

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