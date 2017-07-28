Продажи на китайском рынке смартфонов снизились впервые за полтора года

После шести кварталов подряд, в течение которых продажи смартфонов в Китае продолжали расти, во втором квартале этого года было отгружено 113 млн смартфонов (на 3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее).
Лидером стала Huawei, которая реализовала более 23 млн устройств. Второе место с результатом более 21 млн смартфонов досталось Oppo, третье место занимает Vivo (16 млн телефонов).
Компания Xiaomi смогла улучшить показатели продаж на 60%, отгрузив 15 млн смартфонов и заняв четвертое место.
Все остальные компании в первой десятке, включая Apple, Samsung и Meizu, зафиксировали ухудшение продаж. Компании, которые заняли первые пять мест, обеспечили смартфонами три четверти китайского рынка во втором квартале 2017.