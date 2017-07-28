Ежедневно WhatsApp пользуется 1 млрд пользователей

Компания WhatsApp сообщила, что число пользователей, использующих одноименное приложение ежедневно, достигло 1 млрд человек.
Год назад таким было количество пользователей WhatsApp за месяц. Сейчас ежемесячный показатель равен 1,3 млрд пользователей.
За день пользователи WhatsApp отсылают 55 млрд сообщений, делятся 4,5 млрд изображений и 1 млрд видеозаписей.
Пользуясь случаем, компания поблагодарила пользователей за поддержку и пообещала добавлять новые удобные функции, сохраняя надежность, простоту и защищенность WhatsApp.