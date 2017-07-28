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Ежедневно WhatsApp пользуется 1 млрд пользователей

Источник: WhatsApp

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Компания WhatsApp сообщила, что число пользователей, использующих одноименное приложение ежедневно, достигло 1 млрд человек.

За день пользователи WhatsApp отсылают 55 млрд сообщений

Год назад таким было количество пользователей WhatsApp за месяц. Сейчас ежемесячный показатель равен 1,3 млрд пользователей.

За день пользователи WhatsApp отсылают 55 млрд сообщений, делятся 4,5 млрд изображений и 1 млрд видеозаписей.

Пользуясь случаем, компания поблагодарила пользователей за поддержку и пообещала добавлять новые удобные функции, сохраняя надежность, простоту и защищенность WhatsApp.

28 июля 2017

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