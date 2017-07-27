Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo и Gionee заняли более 50% индийского рынка смартфонов

В прошлом месяце компания Morgan Stanley заявила, что в 2018 году Индия станет вторым по величине рынком смартфонов после Китая и опередит США.

Аналитическая компания Сanalys опубликовала данные по продажам смартфонов в Индии во втором квартале, отметив, что они снизились на 4% до 27 млн единиц. Лидером является компания Samsung, которой принадлежит 25% рынка.

Следом идут китайские производители, второе место занимает Xiaomi, продажи которой за год выросли в четыре с лишним раза до 4,8 млн единиц. Третье место с результатом 3,4 млн смартфонов удерживает Vivo, далее идут Oppo, Lenovo и Gionee.

Китайским производителям Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo и Gionee удалось занять более 50% индийского рынка смартфонов во втором квартале.

Если тенденция сохранится, то в обозримом будущем Xiaomi вполне может опередить Samsung, став лидером данного рынка.