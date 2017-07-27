Профессиональный защищенный смартфон Nomu T18 получит выносную камеру

Компания Nomu имеет 10-летний опыт по созданию защищенных телефонов. Пользователям недавно стали доступны такие смартфоны, как Nomu S10, S30 и S30 mini.
В данный момент компания Nomu готовится выпустить профессиональный защищенный смартфон T18, который получит выносную камеру, а также аппаратную функциональность переговорного устройства (рации).
Устройство будет защищено от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP68, корпус будет иметь защищенное исполнение согласно спецификациям американского военного стандарта MIL-STD-810G.
Все подробности о Nomu T18 будут опубликованы в ближайшее время.