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В Стэнфордском университете создана первая в мире широкоугольная 4D-камера светового поля с одним объективом

Источник: Stanford

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Команда ученых Стэнфордского университета создала 4D-камеру, предназначенную для беспилотных автомобилей и дронов, которые будут заниматься доставкой товаров.

Разработчики называют ее первой в мире широкоугольной (140°) камерой светового поля с одним объективом. Камера позволяет вычислять и записывать информацию о расстоянии до источников света. В результате точку фокусировки можно будет менять уже на готовом снимке.

Создатели новинки, сравнивая обычные камеры со своей разработкой, говорят о дверном глазке и окне: «Обычная фотография не позволяет вам получить дополнительную информацию о глубине изображения и так далее. Смотря через окно, вы можете увидеть гораздо больше».

Авторы изобретения уверены, что подобные камеры позволят роботам и беспилотным автомобилям увереннее ориентироваться в пространстве, избегая препятствий и столкновений, даже в условиях недостаточной освещенности и непогоды.

В Стэнфордском университете создана первая в мире широкоугольная 4D-камера светового поля с одним объективом

В данный момента камера находится в стадии концептуального проектирования, планируется создания ее уменьшенной версии, чтобы начать испытания с участием роботов.

26 июля 2017

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