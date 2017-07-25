Telegram получил самоудаляющиеся фото- и видеосообщения

Очередное обновление для мессенджера Telegram за версией 4.2 добавило поддержку самоудаляющихся фото- и видеосообщений.

До этого момента пользователи могли отправлять текстовые секретные сообщения, которые самостоятельно удалялись, но теперь появилась возможность отправлять изображения и видеоролики.

Вы можете выставить любое значение таймера от одной секунду до одной минуты, обратный отсчет начинается с того момента, как получатель открывает файл. Отправитель получает уведомление в том случае, если получатель пытается сделать скриншот сообщения.

Также обновление улучшило фоторедактор и скорость загрузки мультимедийных данных.

Наконец, пользователи могут заполнить более подробную информацию о себе в настройках мессенджера.