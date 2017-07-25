Холдинг Alphabet опубликовал отчет за второй квартал 2017 года

Холдинг Alphabet, в который входит компания Google, опубликовал отчет за квартал, завершившийся 30 июня.

Отчетный период принес холдингу доход 26,01 млрд долларов. Этот показатель на 21% превышает показатель за такой же период прошлого года, равный 21,5 млрд долларов. С учетом изменения курса валют рост достигает 23%.

Операционная прибыль в минувшем квартале составила 4,132 млрд долларов. Для сравнения: год назад этот показатель был равен 5,968 млрд долларов.

Чистая прибыль, приведенная в отчете, равна 3,524 млрд долларов. Год назад холдингу удалось получить 4,877 млрд долларов чистой прибыли.

Компания Google, являющаяся основным участником холдинга, показала доход в размере 21,315 млрд долларов. Обращает на себя внимание тот факт, что операционная прибыль Google, равная 7,803 млрд долларов, превышает консолидированную операционную прибыль Alphabet. Это означает, что другие подразделения являются убыточными.

Среди статистических данных, приведенных в отчете, можно выделить такой: численность работающих в Alphabet по состоянию на конец второго квартала 2017 года — 75 606 человек. За год до этого в холдинге было 66 575 сотрудников.