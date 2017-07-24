Камера может увидеть свет уже завтра — в день, когда японский производитель отмечает свое 100-летие.

Источник утверждает, что уму стало достоверно известно название полнокадровой зеркальной камеры, которая придет на смену модели Nikon D810. Как мы уже сообщали, анонс новой камеры Nikon ожидается в конце июля . До недавнего времени не было ясно, как она будет называться — D820 или D850. По сведениям источника, производитель выбрал второй вариант. Это означает, что камера будет иметь довольно много отличий от своей предшественницы.

Стало известно название камеры, которая скоро придет на смену Nikon D810

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