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Gigabyte объединит подразделения, выпускающие системные платы и 3D-карты

Теги: Gigabyte

Источник: Digitimes

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В первый день следующего месяца компания Gigabyte Technology начнет реорганизацию, в результате которой должны быть объединены подразделения, выпускающие системные платы и 3D-карты. Интересно, что возглавить новое подразделение предстоит вице-президенту, отвечающему сейчас за работу подразделения, выпускающего компоненты для игровых ПК.

Хотя продажи системных плат в последние годы сокращались (в 2015 году было продано 17,1 млн штук, а в 2016 — 16,2 млн), их средняя цена существенно выросла, поскольку производитель увеличил долю моделей среднего и верхнего сегмента. Выросла и средняя цена 3D-карт. В то же время, продажи готовых ПК Gigabyte сокращаются. Главным образом, это связано с уменьшением спроса на китайском рынке.

Плата Gigabyte H110-D3A

Если говорить о показателях текущего года, в первом квартале Gigabyte удалось продать всего 3,5 млн системных плат и 0,9 млн 3D-карт. Чистая прибыль за год сократилась более чем на 50%. Во втором квартале ситуация усугубилась — системных плат было отгружено всего 3 млн штук. Спрос на 3D-карты увеличился в связи с интересом в добыче криптовалют, но этот подъем может оказаться краткосрочным.

24 июля 2017

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