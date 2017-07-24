Как и исходные модели черного цвета, белые блоки Corsair RMx имеют сертификат 80 Plus Gold. В них используются только японские конденсаторы, рассчитанные на температуру до 105°С. Производитель отмечает, что для снижения уровня шума 135-миллиметровые вентиляторы, охлаждающий компоненты блоков, включаются только после превышения заданного температурного порога. Блоки питания оснащены модульными кабельными системами. Кабели белого цвета входят в комплект.

В каталоге Corsair появились блоки питания серии RMx, окрашенные в белый цвет. Серия включает модели мощностью 550, 650, 750, 850 и 1000 Вт. Они соответствуют требованиям спецификаций ATX12V v2.4 и EPS 2.92.

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Блоки питания Corsair RMx доступны в белом цвете: Блоки питания Corsair RMx оснащены модульными кабельными системами

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