Блоки питания Corsair RMx доступны в белом цвете

В каталоге Corsair появились блоки питания серии RMx, окрашенные в белый цвет. Серия включает модели мощностью 550, 650, 750, 850 и 1000 Вт. Они соответствуют требованиям спецификаций ATX12V v2.4 и EPS 2.92.
Как и исходные модели черного цвета, белые блоки Corsair RMx имеют сертификат 80 Plus Gold. В них используются только японские конденсаторы, рассчитанные на температуру до 105°С. Производитель отмечает, что для снижения уровня шума 135-миллиметровые вентиляторы, охлаждающий компоненты блоков, включаются только после превышения заданного температурного порога. Блоки питания оснащены модульными кабельными системами. Кабели белого цвета входят в комплект.
На блоки питания Corsair RMx распространяется 10-летняя гарантия.