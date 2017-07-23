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В Японии построена самая длинная солнечная электростанция протяженностью 10,5 км

Источник: Nikkei BP

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Японская компания Sparx Green Energy & Technology завершила строительство солнечной электростанции, которая стала самой длинной электростанцией в этой стране. Ее протяженность составляет 10,5 км.

В самой длинной солнечной электростанции используются панели производства Toshiba

Панели установлены на месте, где раньше планировалась прокладка линии скоростного поезда. Из-за выступлений оппозиции строительство линии, призванной связать Токио с аэропортом Narita International, было отменено и земля, зарезервированная под строительство, освободилась.

Полоса солнечных батарей прилегает к трем существующим станциям скоростной железной дороги. Всего в ней насчитывается 47 454 солнечных панелей.

23 июля 2017

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