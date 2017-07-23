Определен самый доступный по цене и легкий набор из полнокадровой камеры и пяти наиболее ходовых объективов

Данкан Димонш (Duncan Dimanche) взял на себя труд сравнить полнокадровые цифровые камеры четырех ведущих производителей по весьма важным с практической точки зрения критериям — цене и массе набора, включающего камеру и наиболее ходовые объективы, такие, как широкоугольный трансфокатор, универсальный или штатный объектив, нормальный светосильный объектив, телеобъектив-зум и портретный объектив. Конечно, у каждого фотографа могут быть свои предпочтения, но такой набор позволяет охватить широкий круг сюжетов и условий съемки, а соответствующие объективы есть у каждого производителя.

Итог хорошо виден на иллюстрациях. Как по цене, так и по массе лучшей является техника Nikon, точнее, набор на базе камеры Nikon D750.

C небольшим отставанием на втором месте находится набор на базе камеры Sony A7. Если говорить о цене, третьим оказывается набор, включающий камеру Canon EOS 6D. По массе он — четвертый.