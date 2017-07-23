Nikon патентует объектив для полнокадровой камеры с вогнутым датчиком изображения

Как мы уже сообщали, компания Nikon так и не выпустила камеры серии DL верхнего сегмента. Причиной были названы «сомнения в том, что их выпуск будет рентабельным с учетом увеличившихся затрат на разработку и уменьшения прогнозируемого объема продаж из-за замедления рынка». Возможно, производитель решил перенаправить ресурсы на разработку полнокадровой беззеркальной камеры, которая должна превзойти конкурентов по качеству?

В этом свете особый интерес вызывает недавно полученный японским производителем патент. В нем описан объектив с фокусным расстоянием 35 мм и максимальной диафрагмой F/2,0, предназначенный для полнокадровой камеры с вогнутым датчиком изображения.

Пока неизвестно, зеркальная или беззеркальная камера имеется в виду, сменным или несменным будет объектив.

Вогнутый датчик изображения был запатентован Nikon некоторое время назад.