Lyft объявляет о разработке «открытой самоуправляемой системы» для автомобилей

Компания Lyft, объединившаяся с Waymo в разработке самоуправляемых автомобилей, приступила к реализации плана, в соответствии с которым должна быть построена «гибридная экосистема», включающая как самоуправляемые машины, так и машины, управляемые людьми.

В составе компании сформировано подразделение, специалисты которого будут заняты разработкой «открытой самоуправляемой системы» (Open SDS). По словам Люка Винсента (Luc Vincent), вице-президента Lyft, возглавившего это подразделение, в него вошло 10% инженеров компании.

Будучи сервисом такси, машины которого ежедневно выполняют огромное количество заказов, Lyft получает возможность быстро собирать данные, необходимые для ускорения машинного обучения. Эти данные доступны партнерам компании, включая таких автопроизводителей, как General Motors, Land Rover и Jaguar.

Винсент высказал два интересных соображения, связанных с будущим автомобильных перевозок.

Во-первых, самоуправляемые автомобили не заменят машины, управляемые людьми, а всегда будут соседствовать с ними.

Во-вторых, распространение самоуправляемых автомобилей и сервисов совместного использования позволит уменьшить число машин и упростить транспортную инфраструктуру. Дороги, парковки, заправки будет занимать меньше места, высвобождая его для парков, игровых площадок, домов и других зданий. Уменьшится вклад машин в загрязнение атмосферы.