Появились «живые» снимки золотистого варианта Nokia 8

В сети появились «живые» снимки золотистого варианта смартфона Nokia 8.
На них видно расположение дактилоскопического датчика и двух сенсорных кнопок на передней панели.
На задней крышке корпуса находится сдвоенная камера, оснащенная светодиодной вспышкой.
Логотип Zeiss на блоке камеры отсутствует. Это может объясняться тем, что на снимках запечатлен аппарат из пробной партии.
По предварительным сведениям, смартфон Nokia 8 будет оснащен экраном размером 5,3 дюйма и разрешением 2560 х 1440 пикселей.
Основой устройства называют SoC Snapdragon 835.
Ориентировочно, цена новинки составит 550-600 евро.
Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время.