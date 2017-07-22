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Появились «живые» снимки золотистого варианта Nokia 8

Теги: Nokia

Источник: GSM Arena

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В сети появились «живые» снимки золотистого варианта смартфона Nokia 8.

Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время

На них видно расположение дактилоскопического датчика и двух сенсорных кнопок на передней панели.

Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время

На задней крышке корпуса находится сдвоенная камера, оснащенная светодиодной вспышкой.

Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время

Логотип Zeiss на блоке камеры отсутствует. Это может объясняться тем, что на снимках запечатлен аппарат из пробной партии.

Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время

По предварительным сведениям, смартфон Nokia 8 будет оснащен экраном размером 5,3 дюйма и разрешением 2560 х 1440 пикселей.

Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время

Основой устройства называют SoC Snapdragon 835.

Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время

Ориентировочно, цена новинки составит 550-600 евро.

Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время

Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время

Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время.

22 июля 2017

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