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Экраны, очень похожие на экраны micro-LED, появятся в серийных изделиях в будущем году

Источник: Digitimes

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Технологические трудности препятствуют коммерциализации дисплеев micro-LED. В первую очередь, это касается этапа переноса микроскопических светодиодов на подложку дисплея. По мнению специалистов LEDinside, приходу на рынок полноценных экранов micro-LED будет предшествовать появление таких же экранов, но со светодиодами несколько большего размера.

Светодиоды в этих экранах будут больше, чем в настоящих экранах micro-LED

Говоря точнее, это будут экраны со светодиодами размером около 150 мкм. Под экранами micro-LED принято понимать экраны со светодиодами размером менее 100 мкм.

Исследованиями и разработкой технологии miсro-LED занимаются многие компании и институты, включая LuxVue Technology (куплена Apple), eLux, VueReal, X-Celeprint, CEA-Leti, Sony, OKI, PalyNitride, Mikro Mesa Technology и ITRI.

Ожидается, что первыми устройствами с экранами micro-LED станут умные часы и браслеты.

22 июля 2017

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