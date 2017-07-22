Представители обеих компаний отказались делать комментарии по этому поводу.

Если Apple действительно принимает участие в разработке аккумуляторных батарей для электромобилей, то не стоит исключать вероятность того, что компания в итоге все же выпустит свой автомобиль.

Однако, как стало известно, возможно, купертиновцы просто не договаривают. Дело в том, что Apple сотрудничает с китайским производителем аккумуляторных батарей для электромобилей Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL). Соглашение было подписано на условиях конфиденциальности, однако источники утверждают, что компании сотрудничают в сегменте источников питания для электромобилей.

В прошлом месяце глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил , что компания переключилась с разработки беспилотного авто на соответствующие технологии.

Apple работает с китайской компанией над батареями для электромобилей

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