Apple работает с китайской компанией над батареями для электромобилей

В прошлом месяце глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что компания переключилась с разработки беспилотного авто на соответствующие технологии.
Однако, как стало известно, возможно, купертиновцы просто не договаривают. Дело в том, что Apple сотрудничает с китайским производителем аккумуляторных батарей для электромобилей Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL). Соглашение было подписано на условиях конфиденциальности, однако источники утверждают, что компании сотрудничают в сегменте источников питания для электромобилей.
Если Apple действительно принимает участие в разработке аккумуляторных батарей для электромобилей, то не стоит исключать вероятность того, что компания в итоге все же выпустит свой автомобиль.
Представители обеих компаний отказались делать комментарии по этому поводу.