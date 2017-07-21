Роботы LG заступили на работу в международном аэропорту Инчхон

Компания LG Electronics сообщила о введении в эксплуатацию пяти роботов, которые начали свою работу международном аэропорту Инчхон на этой неделе.

Роботы занимаются уборкой, а также предоставлением информации пассажирам. Они могут распознавать практически любые вопросы, людям не нужно знать специальные команды. На начальной стадии роботы понимают вопросы, которые задаются на четырех языках (китайском, японском, корейском и английском).

Роботы подключены к основному серверу аэропорта, они располагают информацией обо всех рейсах, а также о расположении магазинов и прочих учреждений. Также дроны могут провести пассажира до пункта назначения. Робот-уборщик постоянно анализирует окружение и может заниматься своей работой, огибая препятствия.

Стоит добавить, что впервые эти роботы были показаны только в начале года на CES 2017, а теперь они уже введены в эксплуатацию.