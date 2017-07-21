Microsoft отчиталась за последний квартал 2017 финансового года и год в целом

Компания Microsoft опубликовала отчет за четвертый квартал 2017 финансового года и за год в целом. Отчетный период у разработчика Windows завершился 30 июня.

Завершающий квартал года принес Microsoft 23,317 млрд долларов, тогда как год назад квартальный доход был равен 20,614 млрд долларов. Операционная прибыль за год увеличилась с 3,08 до 5,33 млрд долларов. Чистая прибыль выросла еще заметнее — с 3,122 до 6,513 млрд долларов.

В течение квартала подразделение Productivity and Business Processes заработало 8,4 млрд долларов, что на 21% больше показателя за такой же период предшествующего финансового года. Подразделение Intelligent Cloud принесло компании 7,4 млрд долларов, что на 11% больше, чем год назад. С другой стороны, доход подразделения More Personal Computing, в частности, выпускающего устройства Surface, сократился на 2%, до 8,8 млрд долларов.

Что касается показателей за 2017 финансовый год в целом, доход составил 89, 95 млрд долларов, операционная прибыль — 22,326 млрд долларов, чистая прибыль — 21,204 млрд долларов. Для сравнения: год назад доход был равен 85,32 млрд долларов, операционная прибыль — 20,182 млрд долларов, чистая прибыль — 16,798 млрд долларов.