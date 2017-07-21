Компания Microsoft показала термостат с голосовым помощником Cortana

Компания Microsoft не намерена оставаться в стороне от технологий умного дома. Она продемонстрировала умный термостат GLAS, подобно аналогичным изделиям Nest, поддерживающий сервис голосового помощника. Если в случае Nest можно использовать голосовой помощник Amazon Alexa, то устройство GLAS, созданное специалистами Johnson Controls, работает с голосовым помощником Cortana.
В внешнем виде GLAS бросается в глаза полупрозрачный сенсорный экран. Программной платформой устройства является ОС Windows 10 IoT Core. Термостат способен обнаруживать присутствие пользователя в помещении и определять качество воздуха.
Данных цене и сроке начала продаж пока нет.