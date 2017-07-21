Компания Microsoft показала термостат с голосовым помощником Cortana

Данных цене и сроке начала продаж пока нет.

В внешнем виде GLAS бросается в глаза полупрозрачный сенсорный экран. Программной платформой устройства является ОС Windows 10 IoT Core. Термостат способен обнаруживать присутствие пользователя в помещении и определять качество воздуха.

Компания Microsoft не намерена оставаться в стороне от технологий умного дома. Она продемонстрировала умный термостат GLAS, подобно аналогичным изделиям Nest, поддерживающий сервис голосового помощника. Если в случае Nest можно использовать голосовой помощник Amazon Alexa , то устройство GLAS, созданное специалистами Johnson Controls, работает с голосовым помощником Cortana.

Все новости за сегодня

Мероприятие Galaxy Unpacked, посвященное анонсу Samsung Galaxy Note 8, запланировано на 23 августа: Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Samsung

Экран смартфона Xiaomi Mi Mix 2 не имеет рамок на новом изображении: Анонс Xiaomi Mi Mix 2 ожидается этой осенью

Появились новые изображения смартфона Meizu Pro 7: Смартфон Meizu Pro 7 будет выпускаться в нескольких цветовых вариантах

Microsoft отчиталась за последний квартал 2017 финансового года и год в целом: Финансовые показатели Microsoft за год заметно улучшились

Lenovo показала концепт сгибающегося смартфона-браслета, умный проектор, персональный помощник CAVA и AR-гарнитуру daystAR: Стоит обратить внимание на то, что это концепты, поэтому не все они могут добраться до прилавков магазинов

JPMorgan считает, что iPhone 8 поступит в продажу по цене $1100 в конце сентября, но количество смартфонов будет ограниченным: На плановую мощность удастся выйти только в начале ноября этого года

Считается, что TSMC останется единственным поставщиком SoC Apple A12 для iPhone в 2018 году: Источник пишет, что 7-нанометровый технологический процесс FinFET компании TSMC значительно превосходит то, чего удалось добиться в этой области Samsung

Apple и Balmain выпустили специальные версии гарнитур Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless:

Специальные версии Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless доступны по цене 250 и 600 долларов соответственно

Появилось изображение смартфона начального уровня Nokia 2: Источник иллюстрации утверждает, что в Nokia 2 может использоваться SoC Snapdragon 212 или Snapdragon 210

Опубликованы технические данные и цена объектива Voigtlander Macro APO-Lanthar 65mm F2 Aspherical с креплением Sony E: Продажи Voigtlander Macro APO-Lanthar 65mm F2 Aspherical с креплением Sony E в Европе начнутся 10 августа

Емкость мобильного аккумулятора Adata D16750 равна 16750 мА∙ч: Степень защиты мобильного аккумулятора Adata D16750 — IP67

Серия блоков питания Chieftec Proton включает модели с обычными и модульными кабельными системами: Блоки питания Chieftec Proton имеют сертификат 80 Plus Bronze