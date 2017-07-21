Южнокорейские исследователи нашли способ ускорить выпуск панелей OLED и повысить процент выхода годных

Южнокорейские специалисты разработали технологию, которая позволит существенно повысить производительность установок, работающих с тонкими пленками. В частности, ее можно использовать при изготовлении панелей OLED.

Разработка касается этапа отделения тонкопленочных структур от подложки. Сейчас слои переносятся по одному, что сопряжено с высоким риском повреждения, а поскольку панель OLED может включать до 20 функциональных слоев, итогом становятся большие затраты времени и снижение процента выхода годной продукции. Источник называет процесс переноса основным препятствием к освоению массового выпуска панелей OLED.

Исследователи предложили использовать для отделения поток газа под давлением. Причем многослойная структура переносится за один прием. Поток газа не только аккуратно отделяет пленки, но и уплотняет структуру, дополнительно скрепляя слои между собой.

Тонкопленочные структуры, полученные таким способом, имеют более высокое качество поверхности — неровности не превышают 5,2 нм, тогда как старая технология обеспечивает показатель 47,3 нм. Технология может найти применение при производстве OLED, солнечных батарей и других изделий.