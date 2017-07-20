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Смартфон Nokia 8 «засветился» на сайте производителя накануне анонса

В ближайшее время может состояться анонс смартфона Nokia 8. На это указывает реклама аппарата, которую некоторое время можно было видеть на китайской версии сайта производителя.

Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время

Смартфон, официальные изображения которого на днях появились в сети, по предварительным данным, будет оснащен дисплеем размером 5,3 дюйма и разрешением 2560 х 1440 пикселей.

Конфигурация устройства будет включать SoC Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти. В оснащении можно выделить основную камеру с двумя модулями разрешением 13 Мп.

Ожидается, что смартфон будет поставляться с ОС Android 7.1.1 Nougat, а его цена составит 550-600 евро.

Источник: GSM Arena
01:40 20.07.2017
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