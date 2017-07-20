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Смартфон Nokia 8 «засветился» на сайте производителя накануне анонса
В ближайшее время может состояться анонс смартфона Nokia 8. На это указывает реклама аппарата, которую некоторое время можно было видеть на китайской версии сайта производителя.
Смартфон, официальные изображения которого на днях появились в сети, по предварительным данным, будет оснащен дисплеем размером 5,3 дюйма и разрешением 2560 х 1440 пикселей.
Конфигурация устройства будет включать SoC Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти. В оснащении можно выделить основную камеру с двумя модулями разрешением 13 Мп.
Ожидается, что смартфон будет поставляться с ОС Android 7.1.1 Nougat, а его цена составит 550-600 евро.
Источник: GSM Arena
01:40 20.07.2017 Accent
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