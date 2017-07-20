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Новым электромобилем Nissan Leaf можно будет управлять, не используя педаль тормоза
Компания Nissan рассказала о еще одной особенности, которая реализована в электромобиле Nissan Leaf нового поколения.
Речь идет о технологии, получившей название e-Pedal. Она позволяет управлять автомобилем, не используя педаль тормоза. Данная функциональность активируется специальным переключателем, после чего вы можете управлять скоростью движения автомобиля и останавливать его только лишь при помощи электронной педали акселератора. Если начать отпускать педаль, то автомобиль будет замедляться. Убрав ногу с педали акселератора, вы заставите тормозную систему включиться на полную.
Технология e-Pedal также позволит удерживать автомобиль в неподвижном состоянии на дороге с уклоном, однако это давно умеют делать многие автомобили с автоматической коробкой переключения передач.
Новый Nissan Leaf будет характеризоваться значительно более привлекательным запасом хода по сравнению с предшественников. На одном заряде он сможет проезжать до 320 км. Кроме того, Nissan Leaf нового поколения получит систему помощи водителю ProPilot, которая позволит автомобилю самостоятельно двигаться по одной полосе. В дальнейшем ProPilot научится полностью управлять автомобилем в условиях города и на трассе.
Nissan Leaf нового поколения представят 5 сентября.
Источник: YouTube
12:22 20.07.2017 Jin
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