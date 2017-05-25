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Опубликовано первое изображение нового безрамочного флагмана Nubia со сдвоенной фронтальной камерой
Напомним, 1 июня ожидается анонс Nubia Z17, который станет первым смартфоном с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0.
Как сообщают источники, китайский производитель работает над еще одним флагманским смартфоном, первое изображение которого мы предлагаем вашему вниманию в данной заметке.
На картинке мы видим полное отсутствие рамок по бокам дисплея и очень тонкую рамку над дисплеем, в которой нашлось место для двух модулей фронтальной камеры. Очевидно, что верхняя рамка является более тонкой, чем у смартфонов LG G6 и Samsung Galaxy S8.
По слухам, этот смартфон также должен быть оснащен однокристальной системой Snapdragon 835.
Источник: Gizmochina
11:58 25.05.2017 Jin
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