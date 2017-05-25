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Главная » Новости » 2017 » 05 » 25 25 мая 2017

Начались продажи устройства Prynt Pocket, наделяющего iPhone функцией моментальной печати снимков

В 2015 году на выпуск чехла Prynt, наделяющего смартфон функцией моментальной печати снимков, собрано более 1,3 млн долларов. На этой неделе создатели Prynt начали продажи новой, более компактной модели Prynt Pocket.

На выпуск Prynt в 2015 году было собрано более 1,3 млн долларов

Как и в исходной модели, в Prynt Pocket нашла применения технология Zink Zero Ink, построенная на использовании картриджей со специальной бумагой и термоголовки. На вывод одного отпечатка устройству нужно примерно полминуты. Картридж рассчитан на десять снимков.

Чехол-принтер Prynt Pocket совместим со смартфонами Apple iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 5s и iPhone 5. Вариант для смартфонов с ОС Android должен появиться в продаже позже в этом году.

Цена Prynt Pocket с одним картриджем равна $150. Упаковка из четырех картриджей фотобумаги оценена в $20.

Источник: Prynt
12:12 25.05.2017
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