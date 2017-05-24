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Пробный выпуск панелей micro-LED начнется уже в этом году
Производители, разрабатывающие технологию панелей micro-LED, могут начать их пробный выпуск во втором полугодии. Об этом сообщил источник со ссылкой на представителей отрасли.
Известно, что к числу тех, кто интересуется micro-LED, относится компания Apple, в 2014 году купившая разработчика этой технологии LuxVue. По неподтвержденной информации, на предприятии LuxVue в северной части Тайваня в конце года начнется пробный выпуск панелей micro-LED.
Второй производитель, который может начать выпуск панелей micro-LED в следующем полугодии, это тайваньская компания PlayNitride. Намерение купить PlayNitride приписывают компании Samsung Electronics.
Специалистами PlayNitride разработана технология переноса микросветодиодов на подложку с тонкопленочными транзисторами. Дисплеи, изготовленные по этой технологии, могут появиться в гарнитурах виртуальной и дополненной реальности, смартфонах и телевизорах в 2019 году.
Собственная технология есть в активе института ITRI, который ищет производственного партнера, чтобы тоже приступить к пробному выпуску продукции.
Источник: Digitimes
21:10 24.05.2017 Accent
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